محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أكد صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي، رحيله بشكل رسمي لصفوف نادي سموحة على سبيل الإعارة، مشيرا الى أنه سينضم للتدريبات خلال ساعات.
وكان الأهلي قد تعاقد مع صلاح محسن في يناير 2018 من إنبي في صفقة تاريخية مقابل 42 ليصبح كأغلى ناشىء وصفقة في تاريخ الكرة المصرية.
وانتقل صلاح محسن لصفوف سموحة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، مقابل مليون جنيه للنادي الأهلي.
وقال صلاح محسن في تصريحات لـ"الخليج 365" "وقعت بشكل رسمي عقود انتقالي لصفوف سموحة".
واختتم تصريحاته قائلا "سأنضم لتدريبات الفريق خلال ساعات".
الجدير بالذكر، أن مدير تعاقدات الأهلي أمير توفيق سبق وصرح لمراسل "الخليج 365" بأنه تم وضع بند في عقد صلاح محسن بعدم مشاركته أمام الأهلي خلال فترة الإعارة.
كانت هذه تفاصيل خبر صفقة الأهلي التاريخية ترحل لسموحة على سبيل الإعارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.