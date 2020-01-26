صفقة الأهلي التاريخية ترحل لسموحة على سبيل الإعارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي، رحيله بشكل رسمي لصفوف نادي سموحة على سبيل الإعارة، مشيرا الى أنه سينضم للتدريبات خلال ساعات.

وكان الأهلي قد تعاقد مع صلاح محسن في يناير 2018 من إنبي في صفقة تاريخية مقابل 42 ليصبح كأغلى ناشىء وصفقة في تاريخ الكرة المصرية.

وانتقل صلاح محسن لصفوف سموحة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، مقابل مليون جنيه للنادي الأهلي.

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وقال صلاح محسن في تصريحات لـ"الخليج 365" "وقعت بشكل رسمي عقود انتقالي لصفوف سموحة".

واختتم تصريحاته قائلا "سأنضم لتدريبات الفريق خلال ساعات".

الجدير بالذكر، أن مدير تعاقدات الأهلي أمير توفيق سبق وصرح لمراسل "الخليج 365" بأنه تم وضع بند في عقد صلاح محسن بعدم مشاركته أمام الأهلي خلال فترة الإعارة.