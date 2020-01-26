كيف تشاهد مباراة مصر وتونس بنهائي أفريقيا لليد مجاناً عبر الإنترنت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد: أعلنت القناة المغربية الثالثة الرياضية بث مباراة مصر وتونس بنهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد التي تقام الساعة السابعة مساء على صالة قصر الرياضة برادس. أقرأ أيضا .. الموعد والقناة المجانية الناقلة لمباراة مصر تونس في نهائي يد أفريقيا وتأهل المنتخب المصري على حساب شقيقه الجزائري بالفوز 30 -27 فيما سحقت تونس أنجولا 39-23 . Advertisements وتمنح هذه البطولة بطلها بطاقة تأهل مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ، بالإضافة إلى بطاقتين غير مباشرتين للدورات المؤهلة لتصفيات الأولمبياد. وكانت منتخب الفراعنة قد ضمن المشاركة بمونديال 2021 بسبب تنظيم البطولة في مصر بالإضافة إلي 6 منتخبات تأهلت للمونديال وعلى رأسهم تونس وأنجولا والجزائر. ويمكن متابعة المباراة عبر البث المباشر على موقع القناة المغربية الثالثة بالضغط هنا

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