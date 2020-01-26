فايلر يعقد محاضرة لوضع الرتوش الأخيرة قبل مواجهة النجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، محاضرة فنية أخيرة مع لاعبيه في تمام السابعة مساءً اليوم الأحد، وذلك قبل التحرك إلى استاد السلام؛ استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي التونسي.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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وتشهد محاضرة فايلر مراجعة التعليمات الفنية الأخيرة الخاصة بالمباراة والتكليفات الخاصة بكل لاعب قبل الإعلان التشكيل الرسمي للمباراة.

ويمتلك الأهلي سبع نقاط في دور المجموعات ويسعى لتحقيق الفوز على النجم للاقتراب من حجز إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي.

جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في المجموعة الثانية لمجموعات أفريقيا رفقة كل من النجم الساحلي التونسي، الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.