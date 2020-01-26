الأهلي يحدد موعد سفره إلى السودان استعدادًا لمواجهة الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حدد الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي حدد موعد سفره إلى السودان استعدادًا لمواجهة الهلال ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على الهلال في مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدور المجموعات لدوري الأبطال.

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وحدد الأهلي تمام الرابعة عصر الخميس المقبل موعدا للسفر إلى السودان، على أن يسبق البعثة يوم الأربعاء، كل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، وسمير عدلي المدير الإداري، لترتيب كافة الأمور المتعلقة بإقامة الفريق والانتقالات والتدريب والتأمين الخاص بالبعثة، وغيرها من الأمور التنظيمية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي ضد الهلال السوداني في الأول من فبراير المقبل على ملعب الأخير بالسودان.

جدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع النجم الساحلي مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة، ويحتاج الفريق الأحمر للفوز في المباراة لضمان استمرار منافسته على بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي.