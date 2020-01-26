وفرت مديرية أمن الإسماعيلية بالتعاون مع مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عدد من الاتوبيسات لنقل جماهير الاتحاد السكندري القادمة من الإسكندرية إلى ستاد الاسماعيلية مباشرة.
ويلتقى الاسماعيلي مع الاتحاد في تمام السادسة من مساء اليوم في إطارمباريات إياب ربع نهائي البطولة العربية واللقاء المنقول فقط وحصريًا على قناة أبو ظبي الرياضية الثانية.
وتتوافد جماهير الاتحاد منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم سواء فيالقطار الذي توجه الإسماعيلية صباحًا أو الاتوبيسات التي خصصها لهم مجلس إدارة ناديهم.
ومن المُقرر أن تبدأ جماهير الاسماعيلي في دخول المدرجات خلال الدقائق القليلة القادمة وبعد فتح بوابات الملعب مباشرة .
وأنهى الدراويش مباراة الذهاب بهدف دون رد سجلة محمد الشامي في المباراة التي جمعت بينهما بالإسكندرية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن الإسماعيلية يوفر اتوبيسات لنقل جماهير الاتحاد لملعب المباراة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.