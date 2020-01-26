أمن الإسماعيلية يوفر اتوبيسات لنقل جماهير الاتحاد لملعب المباراة

وفرت مديرية أمن الإسماعيلية بالتعاون مع مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عدد من الاتوبيسات لنقل جماهير الاتحاد السكندري القادمة من الإسكندرية إلى ستاد الاسماعيلية مباشرة.

ويلتقى الاسماعيلي مع الاتحاد في تمام السادسة من مساء اليوم في إطار

مباريات إياب ربع نهائي البطولة العربية واللقاء المنقول فقط وحصريًا على قناة أبو ظبي الرياضية الثانية.

وتتوافد جماهير الاتحاد منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم سواء في

القطار الذي توجه الإسماعيلية صباحًا أو الاتوبيسات التي خصصها لهم مجلس إدارة ناديهم.

ومن المُقرر أن تبدأ جماهير الاسماعيلي في دخول المدرجات خلال الدقائق القليلة القادمة وبعد فتح بوابات الملعب مباشرة .

وأنهى الدراويش مباراة الذهاب بهدف دون رد سجلة محمد الشامي في المباراة التي جمعت بينهما بالإسكندرية.