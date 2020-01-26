جماهير الإسماعيلي تتجه للاستاد لمساندة فريقهم أمام الاتحاد

بدأت جماهير النادي الإسماعيلي في الحضور بقوة إلى إستاد إسماعيلية خلال الدقائق الماضية من أجل مساندة فريقهم أمام الاتحاد السكندري في إياب ربع نهائي البطولة العربية . ومن المقرر أن تنطلق مباراة الإسماعيلي والاتحاد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة. ومن المُقرر أن تبدأ جماهير الاسماعيلي في دخول المدرجات خلال الدقائق القليلة القادمة وبعد فتح بوابات الملعب مباشرة . مباشرة . وكان أمن الإسماعيلية قد قرر السماح بحضور 5000 متفرج خلال لقاء الليلة المُرتقب شاملة 500 تذكرة خُصصت لجماهير الفريق السكندري الضيف. وأنهى الدراويش مباراة الذهاب بهدف دون رد سجلة محمد الشامي في المباراة التي جمعت بينهما بالإسكندرية.

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