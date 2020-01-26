اليوم: الترسانة يختتم تدريباته لمواجهة النجوم

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة تدريباته اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة النجوم والمقرر لها غدًا الاثنين على حسن الشاذلي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر دوري القسم الثاني في

مجموعة القاهرة والقناة.

ويرغب محمد صلاح المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الترسانة في خطف الثلاث نقاط من النجوم مستغلًا الوضع على أرضه وسط جماهيره.

يحفز صلاح لاعبي الشواكيش معنويًا قبل مواجهة النجوم مستعينًا بمباراة منتخب السويس الذي حقق فيها الترسانة الفوز بهدف دون رد.

يحتل الترسانة المركز التاسع برصيد 12 نقطة جمعها من 12 مباراة حقق الفوز في ثلاثة وتعادل في مثلهما وتلقى الهزيمة في 6 مباريات.