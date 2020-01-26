استمرار مسابقات "البوتشي" بمنافسات الأولمبياد الخاص

تتواصل غدًا الاثنين منافسات البوتشي بدورة الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص والتي تستضيفها مصر بمشاركة 42 دولة أفريقية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنتهى فعالياتها يوم الجمعة المقبل. وتقام منافسات ألعاب البوتشي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرًا على ملاعب كرة القدم الخماسية خلف المبني الإداري باستاد القاهرة، وتشهد الألعاب خوض أربع رياضات وهي كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوى. على ملاعب كرة القدم الخماسية خلف المبني الإداري باستاد القاهرة، وتشهد الألعاب خوض أربع رياضات وهي كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوى. وتعد رياضة كرة البوتشي واحدة من أحدث الرياضات التي تم إدخالها في حركة الأولمبياد الخاص على مستوى الألعاب العالمية، حيث تم ذلك عام 1995 واستضافت ألعاب الأولمبياد الخاص العالمية الصيفية 1999 ما مجموعة 189 لاعب بوتشي، مثلوا 33 برنامج أولمبياد خاص وكذلك شارك في الألعاب العالمية الصيفية 2003 في دبلن بأيرلندا 217 لاعبا مثلوا 43 برنامج أولمبياد خاص حول العالم. تم إدخالها في حركة الأولمبياد الخاص على مستوى الألعاب العالمية، حيث تم ذلك عام 1995 واستضافت ألعاب الأولمبياد الخاص العالمية الصيفية 1999 ما مجموعة 189 لاعب بوتشي، مثلوا 33 برنامج أولمبياد خاص وكذلك شارك في الألعاب العالمية الصيفية 2003 في دبلن بأيرلندا 217 لاعبا مثلوا 43 برنامج أولمبياد خاص حول العالم.

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