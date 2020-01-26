أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، تشكيل ذئاب الجبل أمام طنطا، الذي ينطلق الساعة الخامسة، على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر، ضمن الأسبوع الـ15 من الدوري الممتاز. من الدوري الممتاز. حسن شاهين في حراسة المرمى في الدفاع: أمير عابد، محمد سمير ثابت، حسن الشامي، فاروقا نور الدين Advertisements في خط الوسط: كريم مصطفى، معروف يوسف، محمد مجلي في الهجوم: طاهر محمد، شكري نجيب، سيف الدين الجزيري على مقاعد البدلاء: إبراهيم صلاح، فادي نجاح، أحمد السيد عربي، عبد الله ياسين، محمد عصام، لويس إدواردو، أيمن حفني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عماد النحاس يعلن تشكيل المقاولون أمام طنطا.. أيمن حفني بديل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.