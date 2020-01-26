يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر في الدوري الإيطالي

تقدم "بوابة الوفد" بث مباشر لمباراة يوفنتوس ونابولي التي تقام مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد سان باولو، في قمة الجولة الواحدة وعشرون من بطولة الدوري الإيطالي.
موعد مباراة يوفنتوس ونابولي
تنطلق مباراة يوفنتوس ونابولي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ونابولي
تذاع مباراة يوفنتوس ونابولي بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 4، المشفرة بتعليق رءوف خليف.
يتربع يوفنتوس على قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة بفارق 4 نقاط عن الإنتر الذى يليه فى جدول الترتيب، وعانى فريق السيدة العجوز هذا الموسم في البداية لكنه نجح في الوصول لمكانه المفضل المركز الأول بعد الفوز في 16مباراة والتعادل في 3 وخسارة مباراة واحدة فقط.
ويعاني يوفنتوس من غياب بعض اللاعبين بداعي الإصابة، هم كيليني وخضرية وديميريل ودي شيليو ودانيلو.
يحتل نابولي المركز الثالث عشر في الكالتشيو هذا الموسم، ولم يحقق حتى الآن أي فوز منذ وصول جاتوزو خلفًا لأنشيلوتي الذي رحل إلى إيفرتون، وحقق الفريق حتى الآن 6 انتصارات و6 تعادلات وخسر في 8 مباريات من أصل 20، ليجمع بذلك 24 نقطة فقط.
يغيب العديد من اللاعبين عن نابولي في مباراة يوفنتوس بداعي الإصابة، هم مالكويه وغلام وكوليبالي وماكسيموفيتش وميرتينس ويونس وألان.
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