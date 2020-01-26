ستُقام مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري في البطولة العربية مساء غدًا الأحد ، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة ، والساعة 7 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري في

بطولة العالم العربي لكرة القدم. القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري في البطولة العربية

وستُذاع. وانتهت مباراة الذهاب في الإسكندرية لصالح دراويش تمهيدي سجله محمد الشامي ، وسيواجه الفائز من مجموع مواهبتي (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر). تمهيدي سجله محمد الشامي ، وسيواجه الفائز من مجموع مواهبتي (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر). وستشهد المباراة لحضور جماهيري تصل إلى 5000 متفرج يشمل مشجعي النادي الإسماعيلي ، يُسمح لهم بـ 4500 تذكرة وجمهور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اونلاين goal مشاهدة مباراة الاسماعيلي والاتحاد بث مباشر بدون تقطيع (يوتيوب TV) رابط مباراة الاسماعيلي الآن ahly won لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.