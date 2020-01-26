يُحل فريق يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا على نظيره نابولي مساء اليوم الأحد، الساعة العاشرة إلا ربعًا على ملعب سان باولو ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر الجولة الحادية والعشرين من عمر الدوري الإيطالي من المتوقع أن يدخل نابولي بقيادة جينارو جاتوزو بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: دافيد أوسبينا Advertisements في الدفاع: السيد هيسي، مانولاس، جيوفيني دي لورينازو، ماريو روي في الوسط: فابيان روز، ديجو ديمي، زيلينكسي في الهجوم: خوسيه كاليخون، ميليك، لورينازو أنسيني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل نابولي المتوقع أمام يوفنتوس بالكالتشيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.