اونلاين | كول كورة africa مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت مشاهدة مباراة el- ahly بث مباشر مباراة الاهلي ضد النجم الساحلي كورة لايف

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يفتح ملعب السلام بالقاهرة أبوابه يوم الإثنين القادم 26 يناير 2020، لاستقبال واحدة من أهم المباريات المنتظرة، حيث سيلتقي الأهلي بنظيره النجم الساحلي في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي ليكون توقيت إنطلاقها في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر، و10:00 بتوقيت السعودية، وتنقل على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة BeIN SPORT HD1 بأداء صوتي للمعلق خليل البلوشي.

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يتصدر النجم الساحلي مجموعته برصيد 9 نقاط، ويأتي الأهلي بالمركز الثاني بـ7 نقاط، ويحل الهلال ثالثاً بـ6 نقاط، ويتذيل بلاتينيوم الترتيب بنقطة واحدة ليكون خارج المنافسة كلياً بعد أن خسر ثلاث مباريات على التوالي وتعادل في واحدة.

وسيكون أمام الفريق الأحمر عدة خيارات ليتمكن من عبور الدور الحالي، إذ يحتاح إلى أربع نقاط في المباراتين القادمتين أمام النجم والهلال، الأولى ستكون على أرضه ووسط جماهيره والثانية سيحل بها ضيفاً على السودان لحساب الجولة الأخيرة.

من بين الخيارات المتاحة أمام الاهلي للتأهل ضرورة الفوز على النجم الساحلي مع فوز بلاتينيوم على الهلال السوداني في إطار الجولة ذاتها، وبهذه النتائج سيتأهل الفريق الأحمر برصيد 10 نقاط دون انتظار نتائج الجولة الأخيرة.