اونلاين | cool match الشوط الأول.. مشاهدة مباراة السعودية (0-0) وكوريا رابط بث مباشر نهائي بطولة كأس اسيا كورة لايف مشاهدة السعودية ضد كوريا first half الان

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يلتقي منتخب السعودية الأولمبي مع نظيره منتخب كوريا الجنوبية، الأحد، الموافق 26-1-2020، في نهائي بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، والتي تستضيفها دولة تايلاند.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين منتخب السعودية وكوريا الجنوبية على ملعب راجامانجالا الدولي.

ويطمح كلا المنتخبين أن يتوجا باللقب للمرة الأولى في تاريخهما، حيث انطلقت النسخة عام 2014 ولم يفز بها أي من المنتخبين، حيث توج منتخب العراق بأول نسخة من البطولة عام 2014، ثم فاز منتخب اليابان بالنسخة التي أقيمت عام 2016، وفاز منتخب أوزبكستان باللقب عام 2018.

وخاض منتخب السعودية 3 مباريات في دور المجموعات، فاز على اليابان 2/1، ثم تعادل أمام قطر بدون أهداف، والفوز في الجولة الأخيرة على سوريا 1-0، وفي ربع النهائي واجه السعودية منتخب تايلاند، وفاز عليه 1-0، ثم تغلب على منتخب أوزبكستان بالنتيجة ذاتها.

وعلى الجانب الآخر لعب منتخب كوريا الجنوبية 3 مباريات في دور المجموعات، حيث حقق الفوز على الصين 1-0، ثم فاز على إيران 2-1، وفاز بنفس النتيجة على أوزبكستان في الجولة الأخيرة، وواجه منتخب كوريا الجنوبية في ربع النهائي الأردن، وفاز عليه 2-0، وفاز بنفس النتيجة في نصف النهائي على أستراليا.

وخاض منتخب السعودية 5 مباريات في البطولة لم تسكن شباكه سوى هدف واحد فقط، وسجل لاعبوه 5 أهداف، بينما على الجانب الآخر خاض منتخب كوريا الجنوبية نفس العدد من المباريات، واستطاع لاعبوه تسجيل 9 أهداف، واهتزت شباكهم 3 مرات.

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موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس آسيا تحت 23 عامًا

تنطلق المباراة في تمام الساعة 14:30 بتوقيت القاهرة، و15:30 بتوقيت مكة المكرمة، و12:30 بتوقيت جرينيتش.

ملعب مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس آسيا تحت 23 عامًا

تقام المباراة بين منتخب السعودية وكوريا الجنوبية على ملعب راجامانجالا الدولي، بالعاصمة تايلاند بانكوك.

القناة الناقلة لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس آسيا تحت 23 عامًا

تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 10، ويعلق عليها عامر الخوذيري.