اونلاين | مشاهدة مباراة مصر وتونس بث حي الان نهائي كاس الامم الافريقية لكرة اليد مباراة مصر وتونس في كرة اليد

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مشاهدة مباراة مصر وتونس بث حي الان نهائي كاس الامم الافريقية لكرة اليد مباراة مصر وتونس في كرة اليد يلتقي المنتخب المصري نظيره التونسي في نهائي كأس أمم أفريقيا لليد التي تستضيفها تونس الساعة السابعة (بتوقيت القاهرة) من مساء اليوم الأحد على صالة قصر الرياضة برادس.

مشاهدة مباراة مصر وتونس بث حي الان نهائي كاس الامم الافريقية لكرة اليد مباراة مصر وتونس في كرة اليد وتأهل المنتخب المصري على حساب شقيقه الجزائري بالفوز 30 -27 فيما سحقت تونس أنجولا 39-23.

مشاهدة مباراة مصر وتونس بث حي الان نهائي كاس الامم الافريقية لكرة اليد مباراة مصر وتونس في كرة اليد وتمنح هذه البطولة بطلها بطاقة تأهل مباشرة إلى أوليمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى بطاقتين غير مباشرتين للدورات المؤهلة لتصفيات الأوليمبياد.

مشاهدة مباراة مصر وتونس بث حي الان نهائي كاس الامم الافريقية لكرة اليد مباراة مصر وتونس في كرة اليد كان منتخب الفراعنة قد ضمن المشاركة بمونديال 2021 بسبب تنظيم البطولة في مصر، بالإضافة إلى 6 منتخبات تأهلت للمونديال وعلى رأسهم تونس وأنجولا والجزائر.