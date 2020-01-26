اونلاين | بث حي مصر اليوم بث مباشر مباراة مصر وتونس الان في كرة اليد مشاهدة نهائي كاس الامم الافريقية لكرة اليد

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بث حي مصر اليوم بث مباشر مباراة مصر وتونس الان في كرة اليد مشاهدة نهائي كاس الامم الافريقية لكرة اليد يلتقي منتخب مصر لكرة اليد اليوم الأحد مع نظيره التونسي في المباراة التي تجمع بينهما، بنهائي بطولة أمم إفريقيا 2020.

بث حي مصر اليوم بث مباشر مباراة مصر وتونس الان في كرة اليد مشاهدة نهائي كاس الامم الافريقية لكرة اليد وتغلب المنتخب الوطني على الجزائر بنتيجة 30-27 في نصف النهائي بالمباراة التي أقيمت، على صالة رادس بتونس التي تستضيف منافسات البطولة حتى السادس والعشرين من يناير الحالي.

بث حي مصر اليوم بث مباشر مباراة مصر وتونس الان في كرة اليد مشاهدة نهائي كاس الامم الافريقية لكرة اليد ومن المقرر أن يتأهل الفائز بلقب إفريقيا التي تحتضنها تونس لأولمبياد طوكيو مباشرةً، في حين سيخوض الوصيف ملحقًا في شهر أبريل المقبل.

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بث حي مصر اليوم بث مباشر مباراة مصر وتونس الان في كرة اليد مشاهدة نهائي كاس الامم الافريقية لكرة اليد موعد مباراة مصر وتونس في نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد 2020

تقام مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت تونس، والثامنة بتوقيت السعودية.

بث حي مصر اليوم بث مباشر مباراة مصر وتونس الان في كرة اليد مشاهدة نهائي كاس الامم الافريقية لكرة اليد القناة الناقلة لمباراة مصر وتونس في نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد 2020

وأعلنت قناة الوطنية التونسية عن إذاعة لقاء مصر وتونس، في نهائي البطولة القارية.