اونلاين | kora match لايف مشاهدة مباراة نابولي ويوفنتوس في الدوري الايطالي يلا شوت يوتيوب

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مشاهدة مباراة نابولي ويوفنتوس في الدوري الايطالي يخوض فريق يوفنتوس الإيطالى مواجهة من العيار الثقيل عندما يحل ضيفا على نابولى، بملعب “سان باولو” معقل فريق الجنوب، فى تمام العاشرة إلا ربع من مساء اليوم، الأحد، فى قمة منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

يوفنتوس ضد نابولى

يسعى اليوفى الذى يتسلح بالنجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، إلى تحقيق الفوز لمواصلة مشواره نحو التتويج باللقب والحفاظ على فارق الأربع نقاط مع إنتر ميلان أقرب منافسيه فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي، حيث يغرد يوفنتوس منفردا بالصدارة برصيد 51 نقطة مقابل 47 نقطة لـ”النيراتزوري”.

فى المقابل، قدم نابولى الذى أنهى الموسم الماضى وصيفا للدوري الإيطالي مستويات مخيبة للآمال هذا الموسم 2019-2020، حيث تراجع للمركز الحادى عشر برصيد 24 نقطة.

مشاهدة مباراة نابولي ويوفنتوس في الدوري الايطالي

مشاهدة مباراة نابولي ويوفنتوس في الدوري الايطالي

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مشاهدة مباراة نابولي ويوفنتوس في الدوري الايطالي

مشاهدة مباراة نابولي ويوفنتوس في الدوري الايطالي

يوفنتوس ضد نابولى

وأقال نابولى مدربه كارلو انشيلوتى من منصبه فى وقت سابق وأسند المهمة إلى جينارو جاتوزو المدير الفنى السابق لنادى ميلان، لكن لم يتغير الحال كثيرا حيث خسر فريق الجنوب أربع من مبارياته الخمس في الدوري الإيطالي بقيادة الأخير، لكنه نجح مؤخرا فى تجريد لاتسيو من لقب بطل كأس إيطاليا بالفوز عليه وإقصاؤه من البطولة بهدف عن طريق لورينزو إينسيني.

يوفنتوس ضد نابولى

ويفتقد نابولى فى مباراة اليوم جهود المدافعين كاليدو كوليبالي ونيكولا ماكسيموفيتش وفوزي غلام للإصابة، وهو ما يجعل “فريق الجنوب” يعانى أمام قوة هجوم يوفنتوس بقيادة كريستيانو رونالدو الذى سجل 11 هدفا في آخر سبع مباريات بالدوري الإيطالي.

وتشهد قمة الدوري الإيطالي الليلة عودة ماوريسيو سارى مدرب يوفنتوس الحالى إلى ملعب “سان باولو” للمرة الأولى منذ أن ترك تدريب نابولي عام 2018، وهو ما علق عليه قائلا “ستكون مباراة صعبة جدا، وخاصة على الصعيد العاطفي، علاقتي بنابولي والمدينة كانت قوية”.