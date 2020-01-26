رياضة | رسميًا...الاتفاق السعودي يُعلن اجتياز أزارو الكشف الطبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا...الاتفاق السعودي يُعلن اجتياز أزارو الكشف الطبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الاتفاق السعودي، عن نجاح المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، باجتياز الكشف الطبي، في الفريق السعودي، بعد انتقاله خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب نادي "الاتفاق السعودي" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إدارة نادي الاتفاق تنهي إجراءات التعاقد مع المهاجم المغربي وليد أزارو بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح، وذلك بنظام الإعارة لنهاية الموسم قادماً من النادي الأهلي المصري".

وأتم وليد أزارو، انتقاله للفريق السعودي، خلال الساعات الماضية عقب رحيله من الأهلي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، دون وضع أي بند يسمح له بالرحيل النهائي.

وكان اللاعب خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي فضل إعارته من أجل البحث عن فرصة المشاركة بصفة أساسية في ظل صعوبة مشاركته مع المارد الأحمر بالفترة المقبلة.

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وتعاقد الأهلي مع السنغالي أليو بادجي، ليكون بديلًا للاعب المغربي، قادمًا من صفوف رابيد فينا النمساوي لمدة أربع مواسم ونصف الموسم.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي، مساء اليوم على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 7 نقاط خلف النجم الساحلي التونسي برصيد 9 نقاط والهلال السوداني بنفس الرصيد في الصدارة بفارق الأهداف، وبلاتينيوم ستارز في مؤخرة الجدول برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.