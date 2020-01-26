رياضة | سعر إعارة صلاح محسن إلى سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعر إعارة صلاح محسن إلى سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعار نادي الأهلي مهاجمه صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم إلى صفوف نادي سموحة لمدة 6 شهور حتى نهاية الموسم الحالي.

ويحصل نادي الأهلي على مبلغ مليون و٢٥٠ ألف جنيه كقيمة انتقال اللاعب لصفوف النادي السكندري.

وخاض صلاح محسن مع الأهلي هذا الموسم 4 مباريات سجل فيهم 4 أهداف وفشل في إقناع رينيه فايلر المدير الفني للفريق بقدرته في خط الهجوم والذي كان يفضل عليه مروان محسن وجونيور أجايي ووليد أزارو قبل رحيله إلى الاتفاق السعودي.