رياضة | خافيير أجيري يتعادل مع سيميوني بالعافية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خافيير أجيري يتعادل مع سيميوني بالعافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق ليجانيس الذي يقوده خافيير أجيري مع أتلتيكو مدريد بقيادة دييجو سيميوني سلبيًا في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني

وقدم ليجانيس مع أجيري مباراة كبيرة وانتزع التعادل السلبي على ملعب أتلتيكو مدريد وبين جماهيره رغم طرد الحارس كوييار في الدقيقة 93 بعد احتساب 7دقائق كوقت بدل ضائع.

وتوقف رصيد ليجانيس عند 15 نقطة في المركز التاسع عشر من جدول ترتيب الدوري الإسباني بينما أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 36 نقطة.