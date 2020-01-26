رياضة | عاجل.. موقف محرج لخافيير أجيري في مباراة ليجانيس وأتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. موقف محرج لخافيير أجيري في مباراة ليجانيس وأتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض خافيير أجيري المدير الفني لفريق ليجانيس لموقف محرج في مباراة فريقه ضد أتليتكو مدريد ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني وعوقب كوييار حارس ليجانييس بالطرد في الدقيقة 94 بعد الحصول على الإنذار الثاني ليقف اللاعب جوناثان سيلفا في مركز حراسة المرمى. ورفض حارس ليجانيس الانصياع لتعليمات مدربه خافيير أجيري قبل أن يتدخل أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد ويقنعه بمغادرة الملعب قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الضائع.

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