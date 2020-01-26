رياضة | 6 معلومات عن كوكاكولا ومنتخب السويس قبل مواجهة القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 معلومات عن كوكاكولا ومنتخب السويس قبل مواجهة القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق كوكاكولا نظيره منتخب السويس، في الثانية ونصف من عصر الاثنين على استاد السكة الحديد فى الجولة الثالثة عشر بالدوري القسم الثاني، ويدخل الفريقين المباراة من أجل الفوز ولا بديل نظرا لموقف الفريقين في جدول الترتيب أملاً في العودة مجدداً للمنافسة للصعود في الدوري الممتاز .

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" أرقام وإحصائيات الفريقين خلال مشوارهما في القسم الثاني الموسم الحالي:

1- أرقام واحصائيات الفريقين :

وخاض فريق كوكاكولا 12 مباريات بدوري القسم الثاني، حصد خلالهم 17 نقطة، ويحتل الفريق المركز السادس، فاز في 4 مباريات، وتعادل في 5 مباريات، وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وسجل فريق كوكاكولا 12 هدف، منهم 5 أهداف على ملعبه مقابل 9 أهداف خارج ملعبه، وسكنت شباكه 16 أهداف منهم6 أهداف على ملعبه مقابل 10 أهداف خارج ملعبه .

وكما خاض فريق منتخب السويس 12 مباريات، حصد خلالهم 17 نقطة، ، ويحتل الفريق المركز الخامس، حقق 4 إنتصارات، و5 تعادلات، وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبيه 7 أهداف، منهم 5 أهداف، علي ملعبه، وهدفين خارج الديار، واستقبلت شباكه 6 أهداف.

2- هدافي الفريقين :

هدافي كوكاكولا: أكرم عبدربه 5 أهداف، أحمد سعيد "بندق" 4 أهدف، كريم صلاح "حلاوة" برصيد ثلاث أهداف، وهدفين من نصيب اللاعب محمد ناجي جدو .

هدافي منتخب السويس: علي حسين "هدفين"، وأحمد فتحي، وخالد لطفي، وحسن الشاذلي، وعبوده عبد الغفار، وأسامه مرعي.

3- نتيجة الجولة السابقة لكل فريق

تعادل فريق كوكاكولا مع فريق النصر بهدف لكل منهما، حيث تقدم محمد ناجي جدو لكوكاكولا الثاني وتعادل النصر في الدقائق الأخيرة بهدف لميدو العطار.

أما منتخب السويس خسر أمام فريق الترسانة بهدف إيهاب فؤاد في الدقيقة 44 من الشوط الثاني.

4- نتيجة الدور الاول

وسبق وأن تقابل الفريقين في الدور الأول بالجولة الثانية، حيث فاز السويس على كوكاكولا بهدفين مقابل هدف، سجل أهداف السويس كلا من خالد لطفي وعلى حسين، وسجل هدف كوكاكولا أكرم عبدربه .

5- صفقات يناير

تعاقد كوكاكولا خلال فترة الإنتقالات الشتوية مع كلا من: رمضان ربيع مهاجم فريق أسوان، بالإضافة إلى ضم اللاعب أحمد الحسيني، مدافع بتروجت، وعلاء صلاح المحترف في الدانمارك لاعب الوسط المدافع، سيد صلاح، لاعب اتحاد الشرطة، جابر سالم، لاعب التقدم السعودي.

صفقات منتخب السويس: تعاقد مسئولي الفريق السويسي مع كلا من: محمد العربي لاعب المصري، وحسن ياسين لاعب سيراميكا .

6- موقف الفريقين في الجدول الترتيب :

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ويحتل فريق كوكاكولا المركز السادس برصيد 17 نقطة، فيما يأتي فريق منتخب السويس في المركز الخامس برصيد 17 نقطة .

الجهاز الفني للفريقين :

الجهاز الفني لفريق كوكاكولا يضم كلا من: ممدوح عبدالحي المدير الفني، هيثم ابراهيم عطيه مدرب عام، سيد عبدالقادر مخطط احمال، محمد مصطفى مدرب حراس، أيمن احمد عبدالقادر مدير اداري، حسن وهبي عبدالرحمن إداري، احمد حمدي السيد اخصائي، بهاء ابراهيم ابراهيم مدلك .

الجهاز الفني لفريق منتخب السويس: تامر مصطفى مدير فني، خلفاً لمحمد صلاح، ويعاونه، رضا فداوى مدرب عام، وهيثم عبده مدرب، وصبحى توفيق مدرب حراس مرمى، وفريد شوقي مدير إدارى وأحمد عمر إدارى وجمعه أنور طيب ومحمد شفيق ومحمد عبد الستار علاج طبيعي.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 28 نقطة

2- الداخلية 20 نقطة

3- القناة 19 نقطة

4- بتروجيت 18 نقطة

5- منتخب السويس 17 نقطة

6- كوكاكولا 17 نقطة

7- النجوم 17 نقطة

8- النصر 15 نقطة

9- جمهورية شبين 14 نقطة

10- الترسانة 12 نقطة

11- المريخ 7 نقاط

12- الزرقا 5 نقاط