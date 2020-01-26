رياضة | قبل لقاء الأهلي والنجم.. ملاعب مصر مقبرة الأندية التونسية (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل لقاء الأهلي والنجم.. ملاعب مصر مقبرة الأندية التونسية (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مواجهة قوية ضد فريق النجم الساحلي التونسي مساء اليوم الأحد، على ستاد "السلام" ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2019 – 2020، وذلك بالمجموعة الثانية التي تضم معهما (الهلال السوداني – النجم الساحلي).

ويتطلع فريق الأهلي لتحقيق الفوز وحصد 3 نقاط جديدة لزيادة فرصه في التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يسعي فريق النجم الساحلي للفوز لحسم تأهله رسميًا للدور التالي بالبطولة القارية.

ويتصدر النجم الساحلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط متساويًا مع الهلال السوداني صاحب المركز الثاني، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ويتذيل بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد النجم الساحلي:

تحمل مباراة الليلة رقم 15 في تاريخ مواجهات الأهلي مع النجم الساحلي، حيث سبق والتقي الفريقين في 14 مباراة رسمية إفريقيًا وعربيًا بواقع (7 مباريات بدوري أبطال إفريقيا - 4 مباريات بالكونفيدرالية - مواجهة وحيدة بالسوبر الإفريقي - مباراتين بدوري أبطال العرب).

حقق النجم الساحلي 4 انتصارات خلال مواجهاته ضد الأهلي، بينما فاز المارد الأحمر في 3 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 7 مواجهات بينهما (6 تعادل سلبي - 1 تعادل إيجابي).

زار لاعبو الأهلي الشباك التونسية 13 مرة خلال مواجهات الفريقين السابقة وسجل أول أهداف الأحمر في مرمي النجم إفريقيًا اللاعب محمد أبوتريكة في إياب دوري الأبطال عام 2005، بينما استقبلت شباك بطل مصر 10 أهداف خلال مواجهات الفريقين.

اكبر انتصار في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي بنتيجة 6 – 2 في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا في 22 أكتوبر لعام 2017.

وتحمل مواجهات الفريقين ذكريات سعيدة للأهلي، حيث سبق وتوج المارد الأحمر ببطولتين إفريقيتين على حساب النجم الساحلي، أول بطولة دوري أبطال إفريقيا 2005 بعد الفوز على النجم بنتيجة 3-0 بمجموع المباراتين، كما توج بلقب السوبر الإفريقي على حساب بطل تونس عام 2007 بعدما تغلب عليه بركلات الترجيح.

الملاعب المصرية "عقدة" الأندية التونسية:

جمعت 51 مباراة الأندية المصرية مع نظيرتها التونسية على أرض الفراعنة بالبطولات الإفريقية، فاز المصريين في 32 مباراة، مقابل 3 انتصارات فقط للتوانسة، وحسم التعادل نتيجة 16 مباراة بينهم.

سجلت الأندية المصرية 88 هدفًا خلال مبارياتها الإفريقية السابقة مع الأندية التونسية بـ"مصر"، مقابل 38 هدفًا للتوانسة.

وتقابل النجم الساحلي التونسي مع الأندية المصرية في 11 مواجهة سابقة بالبطولات الإفريقية على أرض مصر، قبل مباراته ضد الأهلي مساء الليلة، حقق بطل تونس انتصارًا وحيدًا، وخسر 7 مباريات، بينما حسما التعادل نتيجة 3 مباريات بينهم.

سجل النجم الساحلي 11 هدفًا فقط خلال مواجهاته الإفريقية مع الأندية المصرية علي أرض الفراعنة، بينما استقبلت شباكه 25 هدفًا.

شهدت الملاعب المصرية على هزيمتين تاريخيتين للنجم الساحلي أمام أندية مصر، الأولي كانت أمام فريق المنصورة في نصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية 1997 وخسر بطل تونس 4 / 2، أما الثانية كانت أمام الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال 2017 وفاز المارد الأحمر 6 /2.

الفوز الوحيد للنجم الساحلي على الملاعب المصرية كان ضد الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2007، وفاز 3 / 1 وتوج بلقب البطولة القارية.

آخر زيارة للنجم الساحلي لمصر تقابل مع الزمالك في لقاء ذهاب نصف نهائي النسخة الماضية من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وفاز الفارس الأبيض بهدف دون مقابل سجله (كهربا).

Advertisements

وجاءت نتائج مواجهات الأهلي ضد النجم الساحلي بـ"مصر" كالتالي:

- 1997 (كأس الكؤوس الإفريقية):

المقاولون العرب 2 – 2 النجم الساحلي

المنصورة 4 – 2 النجم الساحلي

- 1999 (كأس الاتحاد الإفريقي):

الزمالك 3 – 1 النجم الساحلي

- 2005 (دوري أبطال إفريقيا):

الزمالك 1 – 1 النجم الساحلي

الأهلي 3 – 0 النجم الساحلي

- 2007 (دوري أبطال إفريقيا):

الأهلي 1 – 3 النجم الساحلي

- 2014 (الكونفيدرالية):

الأهلي 0 – 0 النجم الساحلي

- 2015 (الكونفيدرالية):

الأهلي 1 – 0 النجم الساحلي

الزمالك 3 – 0 النجم الساحلي

- 2017 (دوري أبطال إفريقيا):

الأهلي 6 – 2 النجم الساحلي

- 2019 (الكونفيدرالية):

الزمالك 1 – 0 النجم الساحلي