رياضة | أيمن عبد الوهاب يفتتح برنامج الكشف الصحي على المشاركون فى الألعاب الافريقية للأولمبياد الخاص

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افتتح المهندس ايمن عبد الوهاب رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب الافريقية الأولى للأولمبياد الخاص مصر 2020 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى باستاد القاهرة برنامج الكشف الصحي على لا عبى الاولمبياد الخاص المشاركون في الألعاب الافريقية الأولى للأولمبياد الخاص.

بحضور ماري ديفيز الرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص وتشارلز نيامبى لرئيس الإقليمي لأفريقيا .

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وجه عبد الوهاب الشكر لجميع الأطباء المشاركين فى هذا الحدث ، مؤكدا ان الكشف الصحى احد أهم برامج الاولمبياد الخاص ، ونولى به اهتمام خاص ، ويهدف الى الوقوف على صحة اللاعبين قبل واثناء المباريات كى يستطيع اللاعب ان يمارس الرياضة بكامل لياقته البدنية لوجود منافسات متوانه وعادلة بين اللاعبين ليكونوا على قدر متساوى من المنافسة .

أشار الى انه يتم اجراء الكشف الصحي مجانا وفى جميع التخصصات وهى الاسنان والعيون واللياقة البدنية والتغذية الصحية والصحة النفسية ، بالاضافة الى إقامة تدريبات للترفيه عن اللاعبين .

قال رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب الافريقية الأولى للأولمبياد الخاص ان الكشف الصحى يتم إجراءه من خلال مجموعة من الأساتذة والاطباء متخصصين ومتطوعين ، مضيفا ان الأولمبياد الخاص يوفر دورة تدريبية للأطباء المتطوعين لكيفية التعامل مع لاعبين الأولمبياد الخاص