رياضة | منتخب السيدات في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب السيدات في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق المعسكر الأخير لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة استعدادا لمواجهة منتخب المغرب في مباراة العودة المقرر لها 2 فبراير بمدينة سلا بالمملكة المغربية .

ومن المقرر أن تتجه بعثة المنتخب الوطني برئاسة الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية للمغرب يوم الخميس المقبل 30 يناير .

وعين الاتحاد الافريقي طاقم تحكيم تونسي للقاء وجاء كالتالي درصاف القنواطي حكم ساحة وهدي افيين مساعد اول ورحمة علواني مساعد ثاني وهادية عمارة حكم رابع ، وتراقب المباراة مريم طايل من موريتانيا.

وتضم قائمة المنتخب 22 لاعبة فرح سمير وحبيبه خالد والهام هاني ونادين غازي وليلي شريف ودانا ندي وهدي شكري ونادين شافعي ومروة طلعت وشروق ابراهيم وامل ناصر وندي الغريب وأميرة محمد وايمان حسن ويارا ياسر وبسمه محمد وندي عماد واسراء فرج ونادية رمضان وهنا وجيه ورنا هشام وهاجر احمد ومن المقرر أن تضم البعثة المتوجه للمغرب 19 لاعبة.

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ويركز الحجاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني ومصطفي منير المدرب العام وفايزة حيدر المدرب المساعد وباسم خيرت مدرب حراس المرمي علي النواحي الخططية و طريقة اللعب بالإضافة إلي علاج الأخطاء التي ظهرت في مباراة الذهاب أمام المغرب من خلال محاضرات بالفيديو .

وبدا المران اليوم بأداء تدريبات بدنية خفيفة ثم أداء بعض الجمل التكتيكية وخضعت هدي شكري ونادين غازي لتدريبات فردية تحت قيادة الدكتور أحمد بسيوني طبيب المنتخب والدكتورة هبه فهمي اخصائي العلاج الطبيعي للإصابة باجهاد عضلي.

ومن المقرر أن يتدرب الفريق علي فترتين صباحية ومسائية بداية من غدا الأحد

كما وضعت الدكتورة هناء المهيري استشاري التغذية نظام غذائي لمدة أسبوع قبل السفر للمغرب بهدف الوصول باللاعبات للوزن المثالي.