رياضة | بعثة منتخب الصالات تصل المغرب استعدادا لبطولة إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة منتخب الصالات تصل المغرب استعدادا لبطولة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت بعثة منتخب مصر لكرة الصالات لمملكة المغرب الشقيقة استعدادا لخوض نهائيات بطولة الامم الافريقية المؤهلة لكاس العالم بليتوانيا ، وتنطلق البطولة يوم 28 يناير حتي 7 فبراير 2020

ومن المقرر أن تقيم بعثة منتخبنا الوطني في مدينة العيون، واعلن الجهاز الفني بقياده هشام صالح ونادر رشاد قائمة المنتخب المشارك فى البطولة وتضم 14 لاعبا هم :

المعتز بالله سامي واحمد عبد القادر وابراهيم بوجي ومصطفي عيد وابراهيم مجدي وعبده الاشول وطارق حسن ومحمد عبد الحميد وخالد عبدالله ومحمد سعيد وجمال عبد الناصر ومحمود شوبير وعماد الفيل وشهد المران الأخير للمنتخب اصابة محمد منصور في الركبة ليخرج من تشكيلة الفريق وينضم مؤمن حمدان بديلا له حيث انهي الجهاز الفني كافة إجراءات سفر اللاعب والحصول علي التأشيرة الخاصة به .

وتفتتح البطولة يوم 28 بلقاءات المجموعة الاولي غينيا الاستوائية في مواجهة جنوب أفريقيا والمغرب البلد المضيف في مواجهة ليبيا، وتقام مباريات المجموعة الثانية يوم 29 والتي تضم المنتخب المصري في مواجهة غينيا وانجولا في مواجهة موزمبيق.

ويوم 30 يناير يلتقي جنوب افريقيا مع ليبيا والمغرب مع غينيا الاستوائية .

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ويوم 31 يناير يلتقي منتخب مصر مع انجولا وموزمبيق مع غينيا

ويوم 1 فبراير تلتقي ليبيا مع غينيا الاستوائية وجنوب افريقيا مع المغرب

ويوم 2 فبراير تلتقي مصر مع موزمبيق وغينيا مع انجولا

ويقام الدور قبل النهائي يوم 5 فبراير وتقام المباراة النهائية يوم 7 فبراير علي أن تعود بعثة منتخبنا الوطني لأرض الوطن يوم 8 فبراير .

وحرصت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لادارة الاتحاد والمشرف على كرة الصالات على التواجد فى المران الاخير للفريق والاجتماع باللاعبين وجهازهم الفنى واكدت انها تثق في قدراتهم وطالبتهم بالعودة بكأس افريقيا ومن ثم التأهل لكأس العام .

فيما أكد هشام صالح أن اللاعبين علي أتم استعداد للبطولة وان هدفه هو العودة بالكاس بعد تحقيق المركز الثاني في البطولة الماضية .