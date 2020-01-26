رياضة | رياض محرز يقود تشكيل مانشستر سيتي ضد فولهام

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أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق فولهام في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي ضد فولهام

حراسة المرمى : برافو

خط الدفاع: كانسيلو - أوتاميندي - جارسيا – أنجلينو

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خط الوسط : جوندوجان - ديفيد سيلفا - برناردو - فودين - رياض محرز

خط الهجوم : جابريل جيسوس

وكان مانشستر سيتي قد حجقق انتصاره الأخير بالجولة الماضية من البريميير ليج على حساب فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة هدف نظيف.