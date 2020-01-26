رياضة | رسميا.. انتقال صلاح محسن لسموحة وحرمانه من اللعب ضد الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. انتقال صلاح محسن لسموحة وحرمانه من اللعب ضد الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى مسؤولو نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، إجراءات التعاقد مع صلاح محسن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحصل النادي السكندري على توقيع صلاح محسن مهاجم المارد الأحمر، صباح اليوم لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ووضع مسؤولو النادي الأهلي، شرطًا في تعاقد اللاعب مع ناديه الجديد، بعدم خوض أي مباراة بين الطرفين في أي مسابقة تجمعهما سويًا.

وجاء رحيل صلاح بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، ورغبته في الحصول على فرصة المشاركة بصفة أساسية.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي، مساء اليوم على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.