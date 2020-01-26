رياضة | تفوق على 60 مدربا.. ميتشو مديرا فنيا لمنتخب زامبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفوق على 60 مدربا.. ميتشو مديرا فنيا لمنتخب زامبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الزامبي لكرة القدم التعاقد مع الصربي ميتشو المدير الفني السابق لفريق الزمالك لقيادة المنتخب الزامبي الأول.

وأكد بيان الاتحاد الزامبي 60 مدربًا تقدموا للفوز بمنصب المدير الفني للمنتخب عقب إقالة الصربي يلوزيتش فاسيلين تم تقليصهم إلى 13 قبل قائمة نهائية ضمت 3 مرشحين.

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وأشار إلى أن الاختيار وقع على ميتشو في 20 يناير قبل رفعه إلى وزير الرياضة لاعتماده ليصل المدرب لتوقيع عقد يمتد لعامين خلال الساعات المقبلة.

وتولى ميتشو تدريب الزمالك وقاد الفريق للتتويج بكأس مصر، قبل إقالته عقب عدد من النتائج السلبية والخسارة بثلاثية نظيفة أمام مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

ويقع منتخب زامبيا في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات تونس، موريتانيا وغينيا الاستوائية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.