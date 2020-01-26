رياضة | فايلر يجهض أحلام أليو بادجي في مباراة الأهلي والنجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يجهض أحلام أليو بادجي في مباراة الأهلي والنجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أجهض رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي أحلام أليو بادجي الوافد الجديد قبل مباراة النجم الساحلي في الساعة التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا.
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واستقر فايلر على عدم الدفع في مباراة الأهلي والنجم الساحلي بشكل أساسي من الشوط الأول انتظارًا لما تسفر عنه أحداث اللقاء في ظل وجود نية بعدم الدفع به نهائيًا إذا سارت الأمور بشكل جيد وسجل الفريق هدفًا وتقدم في النتيجة.
ويرغب أليو بادجي في المشاركة خلال مباراة الأهلي والنجم الساحلي خاصة أنه تدرب بشكل جيد في الـ3 أيام الماضية وأصبح جاهزًا لقيادة خط الهجوم.
تشكيل الأهلي المتوقع ضد النجم الساحلي
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني
خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – جونيور أجايي
خط الهجوم: مروان محسن