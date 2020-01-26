رياضة | كارتيرون يشعل المنافسة في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يشعل المنافسة في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون لتجهيز محمود عبدالرحيم جنش حارس الفريق للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وتماثل الحارس للشفاء من الإصابة الطويلة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية وشارك جنش حارس في التقسيمة الفنية للفريق في مران اليوم.

وخاض الحارس التدريبات كلاعب مع زملائه الذين لم يشاركوا أمام مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا

Advertisements

فيما شارك محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك في جزء من المران مع زملائه تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بالفريق.

وخضع الحارس لعملية ركض حول الملعب بعدها أدى باقى المران بصالة الجيمانزيوم.

ويستعد الفريق لمواجهة وادي دجلة والمقرر لها الثلاثاء القادم بالجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز.