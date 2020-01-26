وفاة لاعب هادرسفيلد السابق جراء هجوم عنيف

الأحد 26 يناير 2020

توفي جوردان سينوت مدافع ماتلوك تاون عن عمر يناهز 25 عامًا بعد تعرضه لهجوم خطير مساء الجمعة. حيث أصيب مدافع ​هادرسفيلد تاون​ السابق بكسر في جمجمة وتوفي في المستشفى.



وفي السياق، تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 27 عامًا ولا يزال محتجزًا لدى الشرطة. وقد فتحت شرطة نوتنغهامشاير تحقيقًا في جريمة القتل. كما حضرت الشرطة إلى حانة Dominie Cross عقب تقرير عن تورط ما يصل إلى ثمانية أشخاص في حادث في موقف السيارات بعد الساعة 11.25 مساءً يوم الجمعة.

ثم ساعد الضباط أطقم الإسعاف التي تعالج سينوت، بعد أن وجد فاقد الوعي في حوالي الساعة 2 من صباح يوم السبت.