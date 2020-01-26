شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية مثيرة لتعادل سلبي بين أتليتكو مدريد وليجانيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعثر نادي أتليتكو مدريد أمام ضيفه ليجانيس، الذي دخل اللقاء متذيلًا للترتيب، على ملعب واندا متروبوليتانو وتعادل معه سلبيًا في إطار الجولة 21 من الدوري الإسباني.

وجاء أبرز حدث في اللقاء خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني حين أشهر الحكم ماتيو لاهوز البطاقة الحمراء في وجه حارس ليجانيس إيفان كويار، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية لإضاعة الوقت. واضطر الظهير الأيسر للفريق جوناثان سيلفا للوقوف في المرمى بدلًا من «كويار» بعدما كان فريقه قد استنفد جميع تغييراته.

وبهذه النتيجة رفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 36 نقطة محتلًا المركز الرابع فيما ارتفع رصيد ليجانيس إلى النقطة 15 ليرتقي إلى المركز الـ 19.