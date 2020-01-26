ارتيتا يبدي إعجابه بـ مارتينيلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

أعرب المدرب ميكيل ​أرتيتا​ عن إعجابه بشخصية اللاعب غابرييل ​مارتينيلي​، مشيرا إلى أن أمام اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا مسيرة مبهرة.



وقال أرتيتا: "بالنسبة له لا يزال هناك طريق طويل. أريده أن يتدرب كل يوم وسيبدأ في كسب الثناء إذا فعل ما يحتاج إلى فعله كل يوم. لكن ليس في يوم أو يومين. سمعت الكثير من الأشياء عنه قبل انضمامي واللحظة التي رأيتها في التدريب، تأكدت من الأشياء التي سمعتها من قبل".

وأضاف: "أعتقد أن الطريقة التي يتنافس بها ومدى شجاعته رائعة بالنسبة للاعب يبلغ من العمر 18 عامًا. روحه القتالية لا تصدق، كما أنه يمثل تهديدًا للمنافس في كل مرة".