شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشستر يونايتد يعير جارنر لسندرلاند والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020 استقرت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، على إعارة جيمس جارنر صاحب ال١٨ عاما، إلى سندرلاند كرؤية فنية باستفادة وإمداده الخبرات اللازمة.

وتنتهى إعارة جارنر بنهاية الموسم الجاري، بعد أن سبق له اللعب هذا الموسم تحت قيادة سولشاير لمدة ستة مواجهات. وكان جارنر أحد أشبال مانشستر يونايتد الإنجليزي، حتى صعد للفريق الأول ونجح بالتواجد في صفوف الشياطين الحمر.

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