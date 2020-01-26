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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشستر يونايتد يقدم عرضا قويا لضم كافاني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020
قدم مانشستر يونايتد عرضا قويا لمهاجم باريس سان جيرمان، ادينسون كافاني.
وقالت "لو 10 سبورت" إن يونايتد يبذل جهودًا حثيثة للفوز بالسباق من أجل التوقيع مع الأوروغوياني.
وكان كافاني حريصًا على الانضمام إلى أتلتيكو مدريد هذا الشهر، لكنه قد يعيد التفكير في منصبه بعد إرسال عرض عقد من يونايتد.
وعرض عمالقة الدوري الإنكليزي الممتاز المتعثرون هذا الموسم، ما قدمه أتلتيكو إلى كافاني، الذي يبقي الآن جميع الخيارات مفتوحة.
وفيما ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في حزيران المقبل، تقول ادارة النادي إن كافاني يمكنه المغادرة في الأيام المقبلة مقابل ما بين 10 و15 مليون يورو.
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