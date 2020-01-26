شكرا لقرائتكم تفاصيل إصابة حارس الأهلي السابق بالعمى 5 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إصابة مرعبة تعرض لها أحمد عادل عبد المنعم نجم حراسة مرمى المقاصة الحالي والأهلي السابق في عينه الأمر الذي استلزم خضوعه لجراحة عاجلة في العين، ونشر أحمد عادل صورة من داخل المستشفى عقب إجراء العملية وعلق عليها: "شكراً لكل واحد دعالي وتمنى لي الشفاء أنا الحمد لله عملت العملية وحالتي تحسنت بفضل الله و امامي 7 أيام وانتظم في تدريبات الفريق".

وأكد مسئولو المقاصة لـ"الخليج 365"، أن إصابة أحمد عادل جاءت في إحدى تدريبات الفريق بعد تسديد زميله محمد دبش الكرة في عينه اثناء تشتيته أحد الكرات الأمر الذي تسبب في تعرضه لنزيف بالعين وعمى لمدة 5 أيام بسبب وجود تجمع دموي حال دون وصول السائل الخاص بالرؤية فضلاً عن ارتفاع ضغط العين 3 أضعاف.

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وأعلن مسئولو المقاصة نجاح الجراحة التي أجراها اللاعب وعودة العين لطبيعتها إلا أن الحارس الدولي يحتاج للراحة لمدة أسبوع قبل العودة مُجدداً للتدريبات، وينتظم أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة، في تدريبات الفريق الفيومي، بعد 7 أيام، وذلك عقب إجراء حارس عرين المقاصة لجراحة ناجحة في العين.

ويحتل المقاصة حاليًا المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة من 14 مباراة ويصارع على الهبوط بالتساوى مع فريقى طلائع الجيش ونادى مصر صاحبى المركزين السادس عشر والسابع عشر.