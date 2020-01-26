شكرا لقرائتكم ممنوعات فى سوبر الأهلي والزمالك بالإمارات.. عربة الأطفال والمج الأبرز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويستضيف استاد محمد بن زايد بالإمارات سوبر الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير المقبل فى حضور 27 ألف مشجع.

ونشر الموقع الخاص عدد من الممنوعات وصل عددهم إلى 14 و هم عربة الأطفال و شاحن الهواتف المحمولة و الباور بنك و الطعام والمشروبات من خارج الاستاد وكاميرات التصوير الإحترافية و العصى الخاص بالتصوير و مكبرات الصوت و آلات التشجيع الكبيرة ، و الشماريخ و القنابل و الليزر .

نفدت تذاكر الفئة الرابعة الخاصة بجماهير الأهلي والزمالك فى مباراة السوبر المصري أمام الزمالك المقرر لها يوم 20 فبراير المقبل والمقرر إقامتها بالإمارات ، كما نفذت تذاكر الدرجة الثالثة والـVIP لجماهير الأهلي أيضا.

طرح مسئولو مجلس أبوظبى الرياضى، تذاكر مباراة كأس السوبر المصرى التى تجمع الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير من الشهر المقبل و التى تقام فى استاد محمد بن زايد فى أبوظبى 20 فبراير 2020، وجاءت كالتالي :

500 VIP درهم = 2150 جنيها مصريا

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درجة مميزة 350 درهما = 1510 جنيهات

درجة أولى (200 درهم) = 860 جنيها مصريا

فئة 2 (150 درهم) = 645 جنيها مصريا

فئة 3 (75 درهم) = 325 جنيها مصريا

فئة 4 (50 درهم) = 215 جنيها مصريا

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه كان هناك مقترح بإسناد مباراة السوبر المحلي التى تجمع الأهلى – بطل الدورى للموسم المنقضى والزمالك بطل كأس مصر، يوم 20 فبراير المقبل باستاد محمد بن زايد بالإمارات، إلى حكام مصريين وباستخدام تقنية الـvar

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الأقرب بنسبة كبيرة حتى الآن هو إسناد المباراة لحكام أجانب، كما تم الإعلان من قبل، خاصة أنه تقرر بصفة رسمية الاستعانة بتجربة الـvar وهناك تخوف من استخدام التقنية مع الحكام المصريين فى مباراة مثل الأهلى والزمالك.

ويتدرب مسئولو لجنة الحكام خلال الوقت الحالى حتى 8 فبراير المقبل على استخدام تقنية حكم الفيديو المقرر تطبيقها فى الدور الثانى للدورى المصرى.