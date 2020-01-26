شكرا لقرائتكم انتهاء الاستعدادات الأمنية للقاء الأهلي والنجم الساحلي باستاد السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهت الجهات المعنية استعدادتها الأمنية لتأمين لقاء النادي الأهلي مع النجم الساحلي التونسي باستاد السلام في القاهرة في التاسعة من مساء اليوم الأحد.

وشهد محيط الاستاد انتشار أمني مكثف، فضلاً عن تواجد رجال أمن الشركة الإفريقية للأمن والحراسة بالاستاد منذ عدة ساعات، لتأمين دخول الجماهير للمدرجات بسهولة ويسر، بإشراف اللواء محمد نبيل الدسوقي رئيس مجلس الإدارة، واللواء محمود طاهر العضو المنتدب.

وأكد اللواء هشام زيد، على التواجد الأمني الفعال بالاستاد، وإجراء عمليات التفتيش في وقت زمني بسهولة ويسر، وتأمين فرحة الأسر المصرية في المدرجات.

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ومن جانبهم، أعرب مسئولو الكاف عن تقديرهم لرجال الأمن من الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، وذلك لما لمسوه من انتشار أمني بشكل جيد قبل ساعات من المباراة، والتواجد على كافة البوابات وممرات المدرجات.

ويخوض الأهلى مواجهة النجم الساحلى الليلة مُحتلاً المركز الثالث برصيد 7 نقاط خلف النجم مُتصدر المجموعة بـ9 نقاط وخلفه الهلال السودانى بفارق الأهداف، ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى ذيل المجموعة بنقطة وحيدة، ويعلم الاهلى أنه لا بد من الفوز على بطل تونس الليلة من أجل الهروب من الحسابات المُعقدة فى الجولة الأخيرة، كما أن بطل مصر لديه رغبة فى الثأر من الضيوف الذين فازوا على الأحمر بهدف نظيف بالجولة الأولى فى رادس.