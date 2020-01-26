شكرا لقرائتكم تأهل ليستر وشيفيلد لدور الـ16.. وساوثهامبتون يعرقل توتنهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شقت فرق ليستر سيتي ونوريتش سيتي وشيفيلد يونايتد ، التي تنشط بدوري الدرجة الممتازة في إنجلترا ، طريقها بجدارة إلى الدور الخامس (دور الستة عشر) لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعدما حقق كل منها الفوز يوم السبت في مباراته بالدور الرابع للبطولة.

وحرم ساوثهامبتون ضيفه توتنهام من التأهل المبكر للدور الخامس حيث انتزع التعادل 1 - 1 معه في الوقت القاتل لتعاد المباراة على ملعب توتنهام في وقت لاحق. وكان توتنهام في طريقه للفوز على مضيفه ساوثهامبتون في هذه المواجهة التي ينشط طرفاها بدوري الدرجة الممتازة ولكن هدف التعادل لساوثهامبتون في الدقائق الأخيرة أرجأ حسم المواجهة بينهما. وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل الكوري الجنوبي هيونغ مين سون هدف التقدم لتوتنهام في الدقيقة 58 قبل أن يحرز سفيان بوفال هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 87.

وتأهل ليستر سيتي لدور الستة عشر بفوزه الثمين 1 - صفر على مضيفه برينتفورد. وسجل المهاجم النيجيري الدولي كيليتشي إيهياناتشو الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة الثالثة اثر تمريرة عرضية من جيمس جاستن ليقود ليستر إلى الدور الخامس للبطولة.

وكانت المباراة اليوم بين ليستر الذي ينشط بدوري الدرجة الممتازة وبرينتفورد الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى (دوري البطولة الإنجليزية) هي الأولى بين الفريقين منذ يناير 1993 .وقدم برينتفورد ، الذي تأهل للدور الخامس في المسابقة بالموسم الماضي ، أداء أفضل خلال الشوط الثاني من المباراة وسنحت له ثلاث فرص لتسجيل هدف التعادل كان أولها تسديدة جويل فالنسيا كاستيو التي ارتدت من القائم في الدقيقة 62 .

Advertisements

كما تصدى داني وورد حارس مرمى ليستر لتسديدة لوكا راسيتش قبل ثماني دقائق فقط على نهاية المباراة فيما ألغى الحكم هدفا للاعب برايان مبومو للتسلل. كما تأهل شيفيلد يونايتد بالفوز على ميلوال بهدفين نظيفين سجلهما محمد بيسيتش وأوليفر تورود في الدقيقتين 62 و84 .

ورغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد سيمي أجاي في الدقيقة 72 لنيله الإنذار الثاني في المباراة ، حافظ ويست بروميتش ألبيون على انتصاره في مواجهة مضيفه وست هام الذي ينشط أيضا في دوري الدرجة الممتازة. وسجل كونور تاونسيند الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة التاسعة ليمنح فريقه تأشيرة التأهل لدور الستة عشر.

وحجز نوريتش سيتي مقعده في الدور الخامس بالفوز على مضيفه بيرنلي بهدفين سجلهما غرانت هانلي وجوزيب دراميتش في الدقيقتين 53 و57 مقابل هدف سجله إيريك بيترس في الدقيقة 72 .

وتأهل بورتسموث الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية إلى الدور الخامس بمسابقة الكأس بالفوز على بارنسلي 4 - 2 فيما انتهت باقي المباريات بالتعادل حيث تعادل نيوكاسل مع أوكسفورد يونايتد وكوفنتري سيتي مع برمنغهام سلبيا وريدينج مع كارديف سيتي 1 - 1.