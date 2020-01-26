بعد فيديو غير لائق.. جماهير الزمالك تدعم نجم الفريق بـ #فرجاني_ساسي_خط_احمر ويتصدر تويتر.. واللاعب التونسي يعلّق بـ «حسبي الله ونعم الوكيل»

أثار الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، والذي نُسب لنجم خط وسط الزمالك الدولي التونسي فرجاني ساسي، حالة من الغضب الواسع بين جماهير الفريق الأبيض، خاصة وأنه فيديو غير لائق.

وأطلقت جماهير الزمالك حملة دعم للاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فرجاني ساسي، حيث قامت بتدشين هاشتاج #فرجاني_ساسي_خط_احمر، مؤكدين عدم وجود علاقة للاعب الزمالك بالفيديو.

من جانبه، علّق فرجاني ساسي على الفيديو المتداول في منشور عبر حسابه الشخصى على إنستجرام.

ونشر ساسي بعض الآيات القرآنية وأتبعها بتعليق "حسبي الله ونعم الوكيل".

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ويعد فرجاني ساسي معشوق الجماهير الزمالكاوية لما يقدمه من أداء مميز مع الفريق منذ انتقاله إلى الفريق الأبيض، حيث دعمته الجماهير خلال مباريات المنتخب التونسي في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي أقيمت في مصر في يوليو الماضي.

وكان ساسي قد تعرض للإصابة بجرح قطعي في الرأس استلزم إجراء خياطة له بـ4 غرز، وذلك أثناء مشاركته مع الزمالك أمام زيسكو يونايتد الزامبي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

وأمس السبت، تأهل الزمالك رسمياً إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تعادل زيسكو الزامبي وبريميرو دي أجوستو الأنجولي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وتأهل الزمالك محتلاً المركز الثاني خلف المتصدر مازيمبى، ويملك الأبيض 8 نقاط خلف الفريق الكونغولي الذي يملك 11 نقطة.