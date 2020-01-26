"الملك" ليبرون ثالث افضل مسجل في التاريخ

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عزز نجم لوس انجليس ليكرز "الملك" ليبرون جيمس من اسطورته حيث بات ثالث افضل مسجل في تاريخ دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في المباراة التي خسرها فريقه امام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 91-108.

وسجل جيمس 29 نقطة في المباراة ليرفع رصيده الى 33655 نقطة. ونجح في تخطي رقم اسطورة ليكرز السابق كوبي براينت صاحب المركز الثالث سابقا (33643 نقطة) لدى تسجيله نقطته الثامنة عشرة في الربع الثالث ليحظى بتحية 21109 متفرجين احتشدوا في ملعب "ويلز فارغو سنتر ارينا".

ويتصدر الاسطورة كريم عبد الجبار ترتيب افضل الهدافين برصيد 38387 نقطة يليه كارل مالون مع 36928 نقطة.

وقال جيمس (35 عاما) الذي سجل 8 تمريرات حاسمة و7 متابعات بعد المباراة "كوبي كان رائعا من الناحية التهديفية. وها انا في فيلادلفيا (مكان اقامة المباراة) ارتدي القميص ذاته. العالم مليء بامور مماثلة". وللمفارقة، فان براينت ولد في مدينة فيلادلفيا ايضا.

واضاف مشيدا ببراينت "كوبي هو احد افضل لاعبي كرة السلة على مر الازمنة، احد افضل اللاعبين في تاريخ ليكرز، لقد تم سحب رقميه من التداول في ملعب "ستايبلز سنتر"، انه امر جنوني".

وسارع براينت الى تهنئة جيمس على انجازه وقال على حسابه على موقع تويتر "تابع قيادة اللعبة الى الامام. كل الاحترام يا اخي".

وبعد المباراة تحدث جيمس الذي دافع ايضا عن الوان ناديي كليفلاند كافالييرز وميامي هيت سابقا عن لقائه ببراينت عندما كان مراهقا وحصوله من الاخير على حذائه الرياضي.

وقال جيمس مازحا "لقد انتعلتهما في تلك الامسية. كان قياس رجلي اكبر من رجل كوبي لكني انتعلتهما رغم ذلك".

وسجل جيمس الذي اختير للمرة السادسة عشرة لخوض مباراة كل "اول ستارز" معدلا مقداره 25 نقطة هذا الموسم في 44 مباراة وساهم بشكل كبير في تصدر فريقه المجموعة الغربية مع 36 فوزا و10 هزائم.

بيد ان فيلادلفيا افسد فرحة جيمس بانجازه بالحاقه الخسارة الثالثة بليكرز في اخر ست مباريات وذلك على الرغم من استمرار غياب نجم الاول الكاميروني جويل امبييد للمرة السادسة عشرة تواليا لاصابة في اصبع يده، بالاضافة الى غياب جوش ريتشاردون لاصابة بتمزق في العضلة الخلفية من الساق.

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واعتمد فيلادلفيا على اداء قوي من بن سيمونز (28 نقطة و10 متابعات و8 تمريرات حاسمة وتوبياس هاريس مع 29 نقطة و8 متابعات. اما افضل مسجل في صفوف ليكرز فكان انطوني ديفيس مع 31 نقطة.

وتنتظر ليكرز مباراة دربي ضد جاره كليبرز في المدينة الواحدة والذي حسم المواجهتين بينهما هذا الموسم.

-45 نقطة لايرفينغ-

وحقق بروكلين نتس اول فوز له بعد 5 هزائم متتالية بتغلبه على ديترويت بيستونز 121-111 بعد التمديد بفضل تألق نجمه كايل ايرفينغ الذي سجل 45 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة و6 متابعات. وهي اعلى نسبة من النقاط يسجلها ايرفينغ في صفوف نتس منذ انتقاله اليه في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

اما افضل مسجل في صفوف ديترويت فكان ديريك روز مع 27 نقطة و6 تمريرات حاسمة. وهي المرة الثانية عشرة التي يتخطى فيها روز حاجز ال20 نقطة.

وسجل يوتا جاز رابع انتصار تواليا وكان على دالاس مافريكس 112-107 بفضل 25 نقطة لدونوفان ميتشل و23 للصربي بويان بوغدانوفيتش و22 للفرنسي رودي غوبير.

ويحتل يوتا جاز المركز الثاني في المجموعة الغربية.

وجدد زاك لافين من شيكاغو بولز تألقه في مواجهة كليفلاند كافالييرز بتسجيله 44 نقطة و10 متابعات و8 تمريرات حاسمة ليقود فريقه الى الفوز 118-106.

وكان لافين سجل 42 نقطة في سلة كليفلاند ايضا في لقاء الفريقين قبل ثمانية ايام.