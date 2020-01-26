خيمناسيا الأرجنتينى يصنع عرشا للأسطورة مارادونا

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فاجأ نادي خيمناسيا لا بلاتا مدربه دييغو مارادونا أسطورة الكرة الأرجنتينية، وذلك بعدما صنعت إدارة النادي عرشا له للجلوس عليه خلال مباريات الفريق التي يخوضها على ملعبه.

وسيعرض النادي الكرسي المزين بألوان الفريق في مزاد علني بعد كل مباراة.

وذكر النادي الذي يتافس في الدوري الأرجنتيني أن مارادونا سيوقع نسخا مماثلة للعرش ليتم بيعها في متجر النادي.

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واستلم مارادونا تدريب الفريق في مطلع ايلول/سبتمبر الماضي عندما كان يحتل المركز الاخير في الدوري المحلي الذي يضم 24 فريقا، قبل ان يساهم بصعوده الى المركز الثاني والعشرين.

وقدم مارادونا استقالته من تدريب خيمناسيا لا بلاتا، قبل أن يتراجع عن خطوته بعد يومين فقط، وذلك بعد تظاهر آلاف المشجعين أمام مقر النادي مطالبين بعودة بطل العالم 1986 الى منصبه.

وعرف مارادونا الذي اعتزل اللعب عام 1997 مسيرة تدريبية باهتة أشرف خلالها على المنتخب الوطني وعلى اندية في الارجنتين والامارات والمكسيك.

