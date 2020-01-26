شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ممنوعات فى سوبر الأهلي والزمالك بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الخاص بحجز تذاكر مباراة السوبر المصري التى تجمع الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير، والمقرر إقامتها بالإمارات، عدداً من الممنوعات على الجماهير المحذور اصطحابها للاستاد.

ويستضيف استاد محمد بن زايد بالإمارات سوبر الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير المقبل فى حضور 27 ألف مشجع.

ونفدت تذاكر الفئة الرابعة الخاصة بجماهير الأهلي والزمالك فى مباراة السوبر المصري أمام الزمالك المقرر لها يوم 20 فبراير المقبل والمقرر إقامتها بالإمارات ، كما نفذت تذاكر الدرجة الثالثة والـVIP لجماهير الأهلي أيضا.

وطرح مسئولو مجلس أبوظبى الرياضى تذاكر مباراة كأس السوبر المصرى التى تجمع الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير من الشهر المقبل والتى تقام فى استاد محمد بن زايد فى أبوظبى 20 فبراير 2020، وجاءت كالتالي:

500 VIP درهم = 2150 جنيها مصريا درجة مميزة 350 درهما = 1510 جنيهات درجة أولى (200 درهم) = 860 جنيها مصريا فئة 2 (150 درهم) = 645 جنيها مصريا فئة 3 (75 درهم) = 325 جنيها مصريا فئة 4 (50 درهم) = 215 جنيها مصريا وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه كان هناك مقترح بإسناد مباراة السوبر المحلي التى تجمع الأهلى – بطل الدورى للموسم المنقضى والزمالك بطل كأس مصر، يوم 20 فبراير المقبل باستاد محمد بن زايد بالإمارات، إلى حكام مصريين وباستخدام تقنية الـvar Advertisements وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الأقرب بنسبة كبيرة حتى الآن هو إسناد المباراة لحكام أجانب، كما تم الإعلان من قبل، خاصة أنه تقرر بصفة رسمية الاستعانة بتجربة الـvar وهناك تخوف من استخدام التقنية مع الحكام المصريين فى مباراة مثل الأهلى والزمالك. ويتدرب مسئولو لجنة الحكام خلال الوقت الحالى حتى 8 فبراير المقبل على استخدام تقنية حكم الفيديو المقرر تطبيقها فى الدور الثانى للدورى المصرى.

500 VIP درهم = 2150 جنيها مصريا

درجة مميزة 350 درهما = 1510 جنيهات

درجة أولى (200 درهم) = 860 جنيها مصريا

فئة 2 (150 درهم) = 645 جنيها مصريا

فئة 3 (75 درهم) = 325 جنيها مصريا

فئة 4 (50 درهم) = 215 جنيها مصريا

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه كان هناك مقترح بإسناد مباراة السوبر المحلي التى تجمع الأهلى – بطل الدورى للموسم المنقضى والزمالك بطل كأس مصر، يوم 20 فبراير المقبل باستاد محمد بن زايد بالإمارات، إلى حكام مصريين وباستخدام تقنية الـvar

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الأقرب بنسبة كبيرة حتى الآن هو إسناد المباراة لحكام أجانب، كما تم الإعلان من قبل، خاصة أنه تقرر بصفة رسمية الاستعانة بتجربة الـvar وهناك تخوف من استخدام التقنية مع الحكام المصريين فى مباراة مثل الأهلى والزمالك.

ويتدرب مسئولو لجنة الحكام خلال الوقت الحالى حتى 8 فبراير المقبل على استخدام تقنية حكم الفيديو المقرر تطبيقها فى الدور الثانى للدورى المصرى.