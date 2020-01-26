سوبر كورة يكشف تفاصيل إصابة حارس الأهلي السابق بالعمى 5 أيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إصابة مرعبة تعرض لها أحمد عادل عبد المنعم نجم حراسة مرمى المقاصة الحالى والأهلى السابق فى عينه، ما استلزم خضوعه لجراحة عاجلة فى العين، ونشر أحمد عادل صورة من داخل المستشفى عقب إجراء العملية وعلق عليها، "شكراً لكل واحد دعالى وتمنى لى الشفاء.. أنا الحمد لله عملت العملية وحالتى تحسنت بفضل الله.. وأمامى 7 أيام وأنتظم فى تدريبات الفريق".

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وكان أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى فريق مصر المقاصة، طلب من جماهير الكرة المصرية الدعاء له ونشر صورته عبر تويتر قبل دخوله غرفة العمليات لإجراء جراحة بالعين، وخاض فريق مصر للمقاصة مرانه الأول عقب رحيل الجهاز الفنى السابق للفريق، بعد خسارة الفريق أمام بيراميدز فى الجولة الـ14 للدورى بنتيجة 3/1 واحتلال الفريق المركز الـ15 فى الدورى برصيد 11 نقطة جمعها من الفوز فى مباراتين والتعادل فى 5 مباريات والهزيمة فى 7 مباريات.

وأقال مسئولو نادى المقاصة أحمد حسام ميدو من تدريب الفريق الفيومى، بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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ويكثف مجلس إدارة نادى المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام جهوده للتعاقد مع مدير فنى جديد ليقود فريق الكرة فى المرحلة المقبلة، بعد رحيل أحمد حسام "ميدو" المدير الفنى السابق.

وأكد اللواء محمد عبد السلام أن مجلس إدارة النادى يقوم حاليا بدراسة عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب ومصريين، وقد يتم عقد جلسة مع بعض المدربين للتعرف على فكرهم بما يتناسب مع فريق المقاصة، موضحا أن إدارة النادى لن تتعجل فى اختيار المدير الفنى الجديد.

وأضاف اللواء محمد عبد السلام أن مجلس إدارة المقاصة يشترط عقد جلسة مع أى مدرب أجنبى مرشح لقيادة الفريق، للتعرف عن قرب على خطة عمله المقترحة مع الفريق.

ويحتل المقاصة حاليًا المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة من 14 مباراة ويصارع على الهبوط بالتساوى مع فريقى طلائع الجيش ونادى مصر صاحبى المركزين السادس عشر والسابع عشر.