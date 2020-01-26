شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يفتتح مركز شباب الشيخ زايد بالحى الإماراتى فى بورسعيد..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اليوم الأحد، مركز شباب الشيخ زايد بمساكن الحى الإماراتى بمحافظة بورسعيد، والذى يقع على مساحة نحو 4747 مترا مربعا بتكلفة بلغت نحو 20 مليون جنيه بمنحة من قبل شركة إينى الإيطالية المشغل الرئيسى لحقل ظهر لاستخراج الغاز بمنطقة غرب بورسعيد.

جاء ذلك ضمن الزيارة الميدانية لوزير الشباب والرياضة، والمهندس طارق الملا وزير البترول لمحافظة بورسعيد؛ لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية، برفقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ومنها مركز الشباب، ومحطة وقود، ووحدة صحة أسرة.

ويضم مركز شباب الشيخ زايد ببورسعيد مبنى إدارى، ومكتبة، وقاعة حاسب آلى، وصالة مناسبات، وحديقة أطفال، وملعبين إحداهما لكرة القدم والأخر متعدد الأغراض، وقاعة تدريب، وصالات أنشطة.

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وشهد وزير الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون مع شركة إينى الإيطالية ايذاناً بتسليم مركز شباب الشيخ زايد للوزارة لتولى مهام إدارته، علاوة على تنفيذ برامج مشتركة داخل المركز خلال الفترة المقبلة على صعيد تدريب وتنمية مهارات الشباب.

وقال الدكتور أشرف صبحى :"يمثل مركز شباب الشيخ زايد بالحى الإماراتى إضافة جديدة للمنشآت الشبابية والرياضية المنتشرة بمحافظة بورسعيد بتميز إنشاءاته المتنوعة، وجاهزيتها لتقديم كافة الخدمات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية لأبناء الحي"، مشيراً إلى الدور المجتمعى للكيانات الاقتصادية ومؤسسات القطاع الخاص فى تقديم خدمات تنموية فى شتى المجالات.

ونوه وزير الشباب والرياضة إلى رؤية واستراتيجية الوزارة فى تطوير مراكز الشباب ورفع كفاءتها على مستوى الجمهورية، وتزويدها بالإمكانيات التى تؤهلها للقيام بدورها على أكمل وجه فى خدمة النشء والشباب، وكذا المجتمع المحيط بها فى إطار تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية، مشيراً أن الوزارة تفتح المجال أمام استثمار القطاع الخاص فى تطوير مراكز الشباب بنظام حق الانتفاع وفق القوانين والضوابط العاملة فى هذا الشأن.

ومن جانبه، أوضح محافظ بورسعيد إنه فى إطار احتفالات المحافظة بعيد الشرطة، نشهد اليوم سوياً افتتاح المشروعات التنموية التى تقدمها شركة إينى الإيطالية ببورسعيد، فى صورة معبرة عن مدى مشاركتها المجتمعية الإيجابية، مشيراً إلى المشروعات التى قدمتها الشركة منها وحدتين صحية، ومركز شباب، ومحطة تمويل سيارات متعددة.