شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يحصد برونزيتين فى بطولة الدورى العالمى بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت سهيلة أبو إسماعيل لاعبة منتخب الكاراتيه بالمركز الثالث والميدالية البرونزية فى منافسات بطولة الدورى العالمى التى تقام بفرنسا، بعد التغلب على لاعبة اليابان بمنافسات وزن فوق 68 كجم، والتى شاركت فى البطولة على نفقتها الخاصة.

كما توجت رضوى سيد لاعبة المنتخب بالميدالية البرونزية أيضا فى منافسات الدورى وزن تحت 50 كجم بعد الفوز على بطلة إيران 4/1 بنفس البطولة.

واستطاع عدد من لاعبى المنتخب الوصول إلى الدور النهائى من البطولة مثل فريال أشرف، ومحمد رمضان.

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وتضم قائمة المنتخب 13 لاعبا ولاعبة، مقسمين إلى 5 لاعبات وهن: جيانا فاروق وياسمين حمدى، ورضوى سيد، وسارة عاصم، بالإضافة إلى فريال أشرف، وعلى مستوى الأولاد على الصوى، وأحمد أشرف، وعبد الله ممدوح، عبد الله هشام، وعلى الكومى، وإسلام أحمد بالإضافة إلى يوسف أشرف.

ويرافق البعثة سامح الشبراوى رئيسا للبعثة، هانى قشطة، و مصطفى ابراهيم مدربان، وعماد السرسى، وطارق رجائى حكمان، ويشارك فى البطولة المدرب محمد عبد الرجال جودة على نفقة الشركة الراعية، واللاعبات سهيلة أحمد، و ريم أحمد على نفقتهما الخاصة.

وتوج منتخب الكاراتيه بلقب بطولة العالم لمنتخبات الناشئين والشباب تحت 21 سنة فى منافسات بطولة العالم التى أقيمت فى تشيلى خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر الماضى، بعد حصده 19 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 7 ذهبيات 4 فضيات و8 برونز ليتصدر الفراعنة ترتيب الدول المشاركة فى البطولة، وتسطر البعثة تاريخًا جديدًا فى الإنجازات المصرية التى تم تحقيقها فى المحافل الدولية، فتم اقامة حفل لتكريم البعثة، و الحاصلين على وسام الرياضة من رئاسة الجمهورية، بحضور مسئولى وزارة الشباب و الرياضة، و عدد من مسئولى الاتحادات الرياضية.