شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى خط أحمر.. هكذا دعمت جماهير الزمالك لاعب الفريق فى أزمة الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار الفيديو المتداول من رواد السوشيال ميديا، والمشكوك فى صحته، بأنه يخص التونسى فرجانى ساسى لاعب الزمالك، حالة من الغضب بين الجماهير البيضاء، خاصة أنه فيديو غير لائق، وحاولت جماهير الزمالك الدفاع عن لاعب الفريق بتدشين هاشتاج على تويتر تحت عنوان "فرجانى ساسى خط أحمر"، مؤكدين عدم وجود علاقة للاعب الزمالك بالفيديو.

أما فرجانى ساسى لاعب نادى الزمالك فاكتفى بالرد على الفيديو المتداول، عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، عن طريق نشر بعض الآيات القرآنية وأتبعها بتعليق "حسبى الله ونعم الوكيل".

فرجانى ساسى يتمتع بشعبية جماهيرية كبيرة بين محبى وعشاق الزمالك والذين يرون أنه يسر بخطى جيدة ليكون فى مقدمة المحترفين فى النادى منذ فترة كبيرة، لما يقدمه من أداء طيب، ما جعل الجماهير تسير خلفه فى مباريات المنتخب التونسى ودعمه من المدرجات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى نظمتها مصر فى يوليو الماضى.

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وتعرض فرجانى ساسى للإصابة بجرح قطعى فى الرأس استلزم إجراء خياطة له بـ4 غرز، أثناء مشاركته مع الزمالك أمام زيسكو يونايتد الزامبى، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، ليشارك مع الفريق خلال الفترة الماضية بـ"رباط طبى" حول رأسه للحماية من الإصابة،

وتأهل نادى الزمالك بشكل رسمى من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بعد تعادل زيسكو الزامبى وبريميرو دى أجوستو الأنجولى بنتيجة 1/1، ليصعد الزمالك بشكل رسمى قبل لعب الجولة السادسة.

وتأهل الزمالك محتلا المركز الثانى خلف مازيمبى، حيث يملك الأبيض 8 نقاط خلف الفريق الكونغولى الذى يملك 11 نقطة، وضمن بشكل رسمى تأهله فى صدارة المجموعة فى حال خسارته المباراة القادمة وفوز الزمالك سيكون متفوقا بالموجهات المباشرة.

وتعد هذه المرة الثانية فى السنوات الأخيرة التى يتأهل الزمالك من المجموعة بأقدام الفرق الأخرى، حيث كانت المرة الأولى عام 2015 بكأس الكونفدرالية عندما تعثر ليوبارد الكونغولى أمام الصفاقسى ليضمن الفارس الأبيض تأهله وهم فى المعسكر يستعدون للقاء أورلاندو بيرايتس الجنوب أفريقى حينها.