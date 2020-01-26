غوارديولا: ليفربول سيكون بطلا في إيطاليا وإسبانيا وألمانيا

الأحد 26 يناير 2020

لن يسمع مدرب ​مانشستر سيتي​، ​بيب غوارديولا​، انتقادات لاعبيه بعد حملتهم في الدوري الممتاز هذا الموسم.



ويقبل غوارديولا أنه كان هناك دائمًا رد فعل هذا الموسم بعد فوز فريقه بلقبين متتاليين بإجمالي 198 نقطة.

ما لم يتخيله هو رد فعل ​ليفربول​ الذي جعل رجال ​يورغن كلوب​ يخسرون نقطتين فقط في 23 مباراة ليتقدموا بفارق 16 نقطة ولعبوا مباراة واحدة أقل.

Advertisements

وقال: "ما فعله فريقي خلال الموسمين الأخيرين كان مذهلاً. ليس لدي أي شكوك حولهم لأنني أعرف ما يمكن أن يحدث هذا الموسم بعد أن تكون بطلًا".

واضاف: "من الواضح أن ليفربول سيكون بطلا لكنهم سيكونون أبطالًا في اسبانيا وأبطالًا في إيطاليا وأبطالًا في ألمانيا. سيكونون أبطالا في كل مكان".

وقال: "لديهم 22 انتصارا وتعادل واحد من 23 مباراة. من المستحيل التعامل مع هذا حتى في أفضل لحظاتك".

وتابع: "لكن ليفربول مجرد رائع وهائل وساحق...".