الامارات | راشد بن حميد يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدّم قبل قليل، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة قبل 24 ساعة من غلق باب الترشح لهذا المنصب.
وقام مسؤولو عجمان، وفق تأكيدات مصدر مسؤول في النادي، بتقديم أوراق الشيخ راشد بن حميد النعيمي، مترشحاً عن عجمان في الدورة الانتخابية المقبلة، التي ستجرى انتخاباتها يوم 12 مارس المقبل.
يذكر أن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، تولى رئاسة اللجنة المؤقتة التي تولت قيادة الاتحاد بعد استقالة مروان بن غليطة.
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